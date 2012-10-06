Мэр просит Азарова помочь вернуть горячую воду

Об этом говорится в сегодняшнем письме мэра к премьер-министру, которое имеется в распоряжении УНИАН.

Мэр отметил, что в течение 6-10 сентября этого года ПАО “Хмельницкгаз” отключило от газоснабжения котельные города и до сих пор газоснабжение не возобновлено.

Вместе с тем, НАК “Нафтогаз Украины” выделил на первую декаду октября лимит газа 140 тыс. куб. м для горячего водоснабжения только для детских садов и больниц.

“Детские сады и школы разбросаны по всему городу и при такой малой нагруженности у теплопоставляющих предприятий нет технической возможности предоставлять им отдельно горячую воду от центральных котельных. Все это приводит к социальной напряженности и недовольству жителей города, которые получали горячую воду ежедневно и бесперебойно”, - отметил в письме городской голова Хмельницкого.

С.Мельник также сообщил, что все платежные обязательства по расчетам за потребленный природный газ с учетом невозмещенной разницы в тарифах перед газоснабжающими предприятиями выполнены.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя Хмельницкого городского председателя Александра Винникова, сумма долга разницы в тарифах для хмельницких коммунальщиков составляет около 60 млн грн.

“Пока трудно прогнозировать, когда поступят от государства эти деньги. Надеемся, что к отопительному сезону в квартирах Хмельницкого будет горячая вода”, – сказал А.Винников.

Он отметил, что в течение января-августа этого года хмельничане рассчитались за отопление на 102%.