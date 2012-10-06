Мошенники увезли у пасечника 40 бочек меда

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины. Жертвой злоумышленники выбрали частного предпринимателя из Хмельницкого района Винницкой области, который в сети Интернет разместил объявление о продаже меда.

В июле месяце в Хмельницкий райотдел милиции обратился 37-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестные мужчины, злоупотребляя его доверием, завладели почти 1600 кг меда на сумму свыше 74 тысяч гривен.

Пострадавший рассказал, что он уже много лет занимается пчеловодством. Продавал он мед преимущественно постоянным клиентам небольшими объемами, а однажды решил продать все вместе и покупателя поискать в Интернете, где разместил объявление о продаже меда. Через несколько дней к нему позвонил мужчина, представившийся директором одной из сетей супермаркетов известных на территории всего государства, и сказал, что хочет приобрести мед. Покупатель сообщил, что через несколько дней за товаром приедет водитель-экспедитор, а деньги он перечислит на банковский счет предпринимателя. Через несколько дней грузовик с 40 бочками меда выехал со двора пчеловода в неизвестном направлении.

Обещанных денег предприниматель ждал несколько недель. Мобильный «директора» сети супермаркетов не отвечал. Тогда мужчина понял, что его обманули, и пошел в милицию. Злоумышленников оперативники разыскивали более двух месяцев и задержали в Запорожье. Ими оказались два товарища возрасте 39 и 41 год. Один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Как выяснилось, более полутора тонн меда, которым злоумышленники завладели обманным путем, они успешно реализовали на рынках Запорожья.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.