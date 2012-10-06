Из ЕС призывают бороться не с гомосексуализмом, а с гомофобией

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан УНИАН.

“Я серьезно обеспокоен тем фактом, что украинский парламент планирует принять законодательство, которое криминализирует “пропаганду гомосексуализма”. В случае принятия такой закон потенциально запретит многие виды деятельности, такие как написание статей, публичные выступления и события, касающиеся прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также предоставление информации о или для ЛГБТ-лиц”, - отмечается в заявлении.

Н.Мужниекс отметил, что этот проект закона противоречит стандартам прав человека и решениям Европейского суда по правам человека, в частности, в отношении права на свободу собраний и ассоциаций, права на свободу слова, в том числе права на поиск, получение и передачу информации, а также права на свободу от дискриминации.

“Вместо того чтобы подпитывать гомофобные тенденции, парламенту стоит сыграть лидирующую роль в повышении осведомленности граждан относительно ситуации групп, которые подвергаются дискриминации или нетолерантности, а также в обеспечении уважения к правам человека всех и каждого”, - отметил комиссар Совета Европы.

“Я призываю украинский парламент отозвать проект закона и усилить антидискриминационные меры для улучшения борьбы против гомофобии”, - призвал он.

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Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд обеспокоен намерениями украинского парламента принять закон относительно запрещения пропаганды гомосексуализма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-офисе Генсека СЕ, об этом говорится в его письме на имя председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

“Я пишу, чтобы выразить мою глубокую обеспокоенность относительно законопроекта №8711, который предлагает запретить так называемую “пропаганду” гомосексуализма”, - отмечается в письме, копией которого располагает УНИАН.

“Я хотел бы призвать вас, как председателя парламента, обеспечить перед подачей законопроекта ко второму чтению, чтобы все соответствующие международные обязанности, взятые на себя вашей страной, не были поставлены под вопрос, в частности, обязательство гарантировать свободу слова и свободу от дискриминации, как это предусмотрено Европейской конвенцией о правах человека”, - отметил Т.Ягленд.

Генсек Совета Европы также призвал украинский парламент продемонстрировать уважение к правам человека и равное отношение ко всем членам общества, а также политическое лидерство, и отклонить инициативу, которая, “скорее всего, усилит нетерпимость и предубежденность в обществе”.

Т.Ягленд попросил В.Литвина передать текст этого письма лидерам парламентских политических партий.