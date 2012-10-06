Прокуратура возбудила дело против таможенников в Керчи

00:45, 06 октября 2012
Общество
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Прокуратура Крыма на этой неделе возбудила уголовное дело против начальника и главного инспектора таможенного поста "Керчь" по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

По информации пресс-службы прокуратуры, размещенной на официальном сайте, сотрудники таможни занизили стоимость импортируемого топлива, в результате чего "в бюджет недоначислено налогов и сборов на сумму свыше 150 тысяч гривен".

Других подробностей пресс-служба не сообщает.

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