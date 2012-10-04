На межбанке доллар подрос, а евро - несколько подешевело
13:14, 04 октября 2012Общество
1325 0
В четверг, 4 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1470/8,1515, к 12:00 цены повысились 8,1490/8,1520 грн/долл.
За евро дают почти 1,3 доллара
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2619/23, к 12:00 цены снизились 0,2616/20. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,1575 (+0,0125).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2951/53, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5445/10,5520, к 12:00 цены ушли вниз 10,5380/10,5460.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter