Начальника Южной таможни оперативно уволили
16:52, 02 октября 2012Общество
7693 0
Областная таможенная служба уволила с должности начальника Южной таможни Александра Вдовиченко.
Александр Вдовиченко уже "поплатился" за взятку. Фото Думская.net
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможни.
Работники Генеральной прокуратуры, Службы по борьбе с коррупцией Гостаможни и УГСБЭП МВД Украины проводили в отношении начальника Южной таможни совместные мероприятия в рамках досудебного следствия по уголовному делу начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста, которых подозревают в вымогании и получении взятки за проведение таможенного оформления.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Маргарита Велькова проинформировала, что в служебном кабинете начальника Южной таможни изъято более 870 тысяч долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter