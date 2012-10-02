Начальника Южной таможни оперативно уволили

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможни.

Работники Генеральной прокуратуры, Службы по борьбе с коррупцией Гостаможни и УГСБЭП МВД Украины проводили в отношении начальника Южной таможни совместные мероприятия в рамках досудебного следствия по уголовному делу начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста, которых подозревают в вымогании и получении взятки за проведение таможенного оформления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Маргарита Велькова проинформировала, что в служебном кабинете начальника Южной таможни изъято более 870 тысяч долларов.