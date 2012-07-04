«Вышка Бойко» пробурила свою первую скважину

В начале июля 2012 года самоподъемная буровая установка «Петр Годованец» — так называемая «вышка Бойко» - завершила бурение скважины № 11 глубиной 1170 м и начала работы на скважине № 21 на Одесском газовом месторождении, пишет Зеркало недели.

Об этом в среду, 4 июля, сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

В общем, на этом месторождении СПБУ «Петр Годованец» расконсервирует одну и пробурит пять эксплуатационных скважин.

Напомним, первую буровую установку «Петр Годованец» «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию в середине мая. Ожидается, что «Независимость», которая будет построена в Сингапуре нынешним летом, начнет работу в 2013 году.