Утром на зарядку вышли 10 тысяч киевлян (фото)

Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждают организаторы, в мероприятии, которое прошло на Оболонской набережной украинской столицы, приняли участие более 10 тысяч киевлян. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Мексике. Тогда на утреннюю зарядку собралось около 8 тысяч человек.

Организаторы обещают, что после официального подтверждения рекорда "каждый участник получит официальный сертификат рекордсмена мира".

Инициатором проведения и главой оргкомитета акции стал Денис Силантьев, президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания, чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира и серебряный призер Олимпийских игр по плаванию.

Участники акции регистрировались с 9 по 29 сентября тремя способами - на официальном сайте акции, по телефону горячей линии либо у волонтеров-координаторов акции на Оболони. Зарегистрированным новым участникам, как передает корреспондент РИА Новости, на месте проведения акции раздавали информационные буклеты с комплексом упражнений.