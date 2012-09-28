В ЕБРР говорят, что денег на украинскую ГТС в этом году не дадут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек в пятницу, 28 сентября, после подписания соответствующего кредитного договора для реализации подобного проекта в городе Тернополь.

«Необходимо присутствие целого ряда аспектов, ряд из которых напрямую касается реорганизации «Нафтогаза»… Если коротко подытожить, мы хотим финансировать компанию, которая должна иметь стабильное финансовое положение», - сказал он.

По словам банкира, реорганизация «Нафтогаза», в частности, отделение от него транспортирующей компании «Укртрансгаз», будет позитивным моментом для финансовой стабильности НАК.

Среди прочего он отметил, что вопрос о выделении кредита в текущем году не стоит.

«Вопрос о подписании кредитного договора – это действительно вопрос не текущего года», - резюмировал А.Куусвек.

Напомним, что Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерним предприятиям провести инвентаризацию имущества, которое не используется в основной производственной деятельности (распоряжение №542-р от 8 августа 2012 года).

Как сообщал УНИАН, реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

Глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин в 2011 году заявлял, что правительство рассматривает несколько возможных способов реорганизации «Нафтогаза Украины», в том числе, путем создания совместного предприятия, привлечения иностранных инвесторов или публичного размещения акций на фондовом рынке.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.