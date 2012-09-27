ЕБРР готов предоставить кредит Украине на модернизацию участка ГТС

Об этом заявил руководитель делегации Совета директоров ЕБРР Джорджио Леччези во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

«Украина заинтересована в модернизации своих газопроводов, банк с радостью окажет помощь украинскому правительству для решения этого вопроса», - сказал Дж.Леччези.

Также в ходе встречи, сообщает пресс-служба, Дж.Леччези поздравил Н.Азарова с тем, что Украина в мировом рейтинге конкурентоспособности поднялась с 82-го на 73-е место.

«Я хочу поздравить Вас с достижением хорошего результата, который отражен в отчете по мировой конкурентоспособности, это результат тех важных реформ, которые сейчас происходят в Украине », - отметил представитель ЕБРР.

Он заверил, что Украина остается одним из ключевых партнеров банка.

В свою очередь, Н.Азаров отметил, что за все годы сотрудничества Украины с ЕБРР было реализовано почти 300 совместных проектов на сумму около 7,5 млрд евро.

Глава правительства добавил, что до конца текущего года планируется завершить подготовку и подписать кредитные соглашения по модернизации и реконструкции магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, реализации проекта по повышению безопасности на атомных станциях, а также строительства ЛЭП мощностью 350 кВ Новоодесская - Харцызск.

Как ранее сообщал УНИАН, в первой половине сентября текущего года Н.Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро.

По словам Н.Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

Кроме того, Украина заказала компании «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) сделать оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.