Украина более чем на 20% сократила транзит нефти и газа в Европу

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-августе 2012 года сократился до 9,462 млн тонн, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в августе транзит в эти европейские страны упал по сравнению с августом 2011 года на 4,8% - до 1,307 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

В январе-августе 2012 года Украина сократила транзит российского газа до 56,163 млрд куб. м, что на 22% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в августе объем транзита по сравнению с августом 2011 года сократился на 11,9% - до 5,574 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в середине августе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 25 сентября, компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 18,3 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.