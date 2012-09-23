СМИ: Украина готова шокировать мир и поднять пошлины на 350 видов товаров

Украина намерена повысить максимальные ставки таможенных пошлин на 350 видов товаров. Об этом свидетельствуют данные документа, обозначенного грифом «секретный» и разосланного членам Всемирной торговой организации (ВТО) на прошлой неделе, сообщает агентство Reuters.

Документ, который министерства торговли стран-членов ВТО получили 14 сентября, состоит из 85 страниц приложений. В нем говорится, что Украина готова «вступить в переговоры и консультации» с членами ВТО и просит ответить до 12 декабря.

Официальных комментариев от украинской власти ни в Женеве, где находится штаб-квартира ВТО, ни в Киеве относительно этих планов журналисты Reuters не получили.

Как отмечает агентство, в прошлом году дефицит внешней торговли товарами Украины, которая является относительно новым членом ВТО, вырос более чем 50%, до 14 млрд долларов. В стране уже угрожали заблокировать экспорт автомобилей, а премьер-министр Николай Азаров в сентябре прошлого года заявил, что Киев собирается инициировать пересмотр условий своего участия в ВТО.

В США это решение Украины вызывает «серьезную озабоченность».

Между тем представители ВТО говорят, что хотя это и радикальный шаг, он укладывается в рамки дозволенного правилами организации.

Некоторые дипломаты говорят, что планы Украины по пересмотру пошлин на многие товары — автомобили, грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, мясо, цветы, фрукты, овощи, стиральные машины и даже шприцы — равносилен возобновлению переговоров по условиям членства в ВТО.

В соответствии со статьей 28 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Украина должна «платить» за повышение тарифов снижением пошлин на другие товары. Однако, учитывая что Украина повышает пошлины сразу на 350 видов товаров, ей достаточно сложно найти необходимое число других областей, где тарифы могут быть сокращены.

Статья 28 с 1995 года применялась всего 30 раз и не более чем на 10 групп товаров одновременно. Поэтому шаг Украины можно считать беспрецедентным.

По меньшей мере 35 членов ВТО имеют право вести переговоры с Украиной, в том числе Европейский союз, США, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Бразилии, Китай и Индия, и этот процесс настолько сложен, что скорее всего займет годы.

Если переговоры не принесут успеха, Украина сможет просто поднять тарифы в одностороннем порядке, оставив для торговых партнеров право повысить свои собственные тарифы. Но большие торговые державы просто не смогут этого сделать, поскольку пошлины действуют для всех государств. При этом эксперты считают, что у больших стран всегда найдется возможность решить вопрос с Украиной в политической плоскости.

В то же время эксперты опасаются, что шаг Украины может спровоцировать на подобные действия другие страны, которые недовольны условиями своего членства в ВТО и вызвать новую волну протекционизма.

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