Пожар в Одессе: в жилом доме выгорели 10 квартир и крыша (видео)
09:10, 18 сентября 2012Общество
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В Одессе в результате пожара в жилом доме выгорели 10 квартир, отселены 42 жителя.
42 жителя дома временно отселены к родственникам. Фото МЧС
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сентября в Одессе в трехэтажном жилом доме по адресу ул. адмирала Лазарева, 27, в квартире на третьем этаже возник пожар, который перекинулся на другие квартиры и крышу.
В результате пожара огнем поврежены десять квартир и кровля здания, площадь пожара составляла около 500 кв. м.
В 16.55 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
42 жителя дома временно отселены к родственникам.
Причина пожара устанавливается.
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