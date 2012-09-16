Число умерших в Чехии от отравления нелегальным алкоголем достигло 20 человек
Число умерших в Чехии в результате отравления нелегальным алкоголем достигло 20 человек, несмотря на полный запрет на продажу в стране алкоголя крепостью свыше 20 градусов
В городе Пржерове в местной больнице в воскресенье скончался 63-летний мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.
Местные СМИ отмечают, что новый случай отравления метанолом, вероятно, связан с водкой, приобретенной в Польше.
Полный запрет на продажу в Чехии алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов будет действовать далее, ситуация очень серьезная, заявил в субботу вечером министр здравоохранения Чехии Леош Гегер после окончания заседания антикризисного правительственного штаба. В течение двух недель в Чехии скончались уже 20 человек от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт. Еще 35 человек на данный момент находятся в больницах, большинство из них в тяжелом состоянии.
Министерство здравоохранения Чехии в пятницу полностью запретило продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов на всей территории страны в связи с массовыми отравлениями метиловым спиртом и гибелью людей.
Запрет касается продажи алкоголя во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также гостиницах.
Запрещена продажа алкогольной продукции через интернет.
Ранее в среду был введен запрет на продажу алкоголя в разлив крепостью свыше 30 градусов.