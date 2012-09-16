Завтра в Украине будет сухо и тепло

Завтра, 17 сентября, в Украине ожидается сухая погода, ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, в Крыму и на побережье морей 13-18°; днем 18-23°, в южной части и на Закарпатье до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

16 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре в районе Киева 18°.