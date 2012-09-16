Завтра в Украине будет сухо и тепло
14:19, 16 сентября 2012Общество
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В Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°. По Киеву температура ночью 9-11°, днем около 20°.
Осень не спешит с дождями
Завтра, 17 сентября, в Украине ожидается сухая погода, ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.
Температура ночью 7-12°, в Крыму и на побережье морей 13-18°; днем 18-23°, в южной части и на Закарпатье до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
16 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре в районе Киева 18°.
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