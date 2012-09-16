Бухгалтер накинула себе 200 тысяч за сверхурочную работу
03:37, 16 сентября 2012Общество
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В Закарпатской области бухгалтер благотворительного фонда начислила себе почти 201 тыс. грн надбавок за сверхурочную работу.
На женщину завели дело
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, против женщины прокуратурой Ужгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.200 и ч.1 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления и злоупотребления полномочиями служебным лицом).
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