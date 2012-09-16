Бухгалтер накинула себе 200 тысяч за сверхурочную работу

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, против женщины прокуратурой Ужгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.200 и ч.1 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления и злоупотребления полномочиями служебным лицом).