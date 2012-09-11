Официальный курс валют на 11 сентября
04:00, 11 сентября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 10 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1021.1857 (на 10 сентября – 1015.5906)
10 RUR – 2.5197 (на 10 сентября – 2.4967)
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