Терминал «D» аэропорта «Борисполь» начал обслуживать еще одного перевозчика

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной встрече презентационного рейса приняли участие представители посольства Турции и руководство авиакомпании и аэропорта «Борисполь».

По словам генерального директора международного аэропорта «Борисполь» Антона Волова, в ближайшее время в новый терминал «D» войдут авиакомпании, входящие в крупнейшие мировые авиа-альянсы, в частности, Sky Team, Star Alliance, One World.

В настоящее время авиакомпания «Turkish Airlines» осуществляет из международного аэропорта «Борисполь» 18 рейсов в неделю.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации перевести 16 международных авиакомпаний на обслуживание в терминал «D».

В настоящее время в терминале «D» уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle и Air Arabia.

Кроме того, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал «D» рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Turkish Airlines (THY) – флагманский перевозчик Турции. География полетов охватывает более 200 направлений в более чем 80 станах мира. Главным хабом (хаб — транзитный стыковочный узел) авиакомпании является Международный аэропорт имени Ататюрка (IST), Стамбул, второстепенными хабами являются Международный аэропорт Эсенбога (ESB), Анкара и Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (SAW), Стамбул.

В парке компании более 50 самолетов серии Boeing и более 40 самолетов серии Airbus. Cредний возраст самолетов 3,5 года.

В Украину Turkish Airlines летают с 1993 года и выполняет рейсы в Киев, Днепропетровск, Донецк, Одессу и другие города.