Украинцы все чаще заказывают билеты на поезд через интернет

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), сегодня более 3,8% билетов от общего продажи оформляется через Интернет.

В то же время, на авиаперевозки в Украине через Интернет оформляется до 10% билетов. В Германии на железнодорожном транспорте оформляется через Интернет 42% проездных документов, в России - 8%, в Польше - 5,3%, в Казахстане — 4,2%. Однако в Венгрии через Интернет продается 1,1% железнодорожных билетов, в Чехии - 0,7%, в Беларуси - 0,5%.

По информации «Укрзализныци», продажи железнодорожных билетов через Интернет ежемесячно увеличиваются на 1,5%.

Напомним, в течение 2009 года через Интернет пассажиры приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010 году - 132,5 тыс., в 2011- 693,9 тыс. билетов.

С 2008 года, с начала внедрения продажи железнодорожных билетов через Интернет, через Всемирную сеть приобретено около 1,9 млн железнодорожных билетов.

Справка УНИАН. Новую систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках «Укрзализныця» внедрила 17 мая 2012 года.

Новая система позволяет оплатить проездные документы через Интернет системами НСМЭП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцию резервирования пассажиры платят 17 грн за одно место, за операцию оформления с оплатой проезда - 7 грн за одно место.