ЕС снизил пошлины на украинские трубы

Об этом сообщает пресс-служба компании. Соответствующее постановление Совета ЕС уже вступило в силу.

Рассмотрение вопроса в Европейской комиссии, а также Европейском суде длилось с 2006 года. В 2011-м "Интерпайп" подал повторный запрос в Европейскую комиссию об индивидуальном пересмотре антидемпинговых мер. В ходе пересмотра компания доказала, что маржа демпинга значительно снизилась. В июне 2012-го Еврокомиссия объявила о снижении пошлин на трубную продукцию "Интерпайп" с 25,1% до 17,7%.

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"Антидемпинговые пошлины на уровне 13,8% станут благоприятным фактором для увеличения объемов экспорта трубной продукции на рынок ЕС в 2012-2013 гг. Снижение пошлин позволит компании улучшить позиции в Европе и повысить конкурентоспособность ценовой политики в этом регионе", - цитирует слова директора по продажам труб на страны Европы и СНГ Веры Смаль РосБизнесКонсалтинг.