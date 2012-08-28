Украина начала поставки труб в РФ по квоте на второе полугодие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник, 27 августа, на брифинге сообщил министр торговли - член Коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

«В отношении поставок в РФ предоставлена квота (на трубы - УНИАН) на ІІ полугодие 2012 г. в объеме 150 тыс. тонн. Это равно тому объему, который был поставлен в I полугодии. Что касается объема поставок нержавеющей трубы, то здесь мы исходим из объема 5,7 тыс. тонн этой продукции... Уже поставки фактически идут», - сообщил он.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко, четыре дня назад украинская трубная продукция пересекла границу. Объемы поставок труб и нержавеющей продукции полностью соответствуют украинской запросной позиции.

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Как сообщал УНИАН, 13 августа Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб в РФ, которые предполагают в августе-декабре 2012 г. беспошлинную поставку 150 тыс. тонн труб компанией «Интерпайп» в РФ, проинформировал правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Уже Российская Федерация подписала изменения к соглашению. Сейчас, я думаю, на этой неделе подпишет и Казахстан, и Республика Беларусь», - сказал В.Мунтиян.

Напомним, 6 августа 2012 г. правительство приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Таким образом, общая квота по РФ в 2012 году будет сохранена на прошлогоднем уровне - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.