Кабмин отменил обязательную сертификацию гостиниц

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление принято правительством.

Целью документа является обеспечение согласованности в законодательстве относительно туристического сектора, поскольку установление категорий гостиницам и аналогичным объектами размещения происходит добровольно, а сертификация услуг по временному размещению - на сегодняшний день обязательна.

По мнению Минэкономразвития, автора проекта постановления, реализация данного документа обеспечит уменьшение материальных затрат субъектов туристической сферы при предоставлении услуг по временному размещению (проживанию).

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Ряд стран, в том числе Польша, Литва, Латвия, накануне вступления в ЕС привели свои нормативные документы в области гостиничного хозяйства к единым европейским стандартам, которые не предусматривают обязательной сертификации. Впоследствии, в конце 2009 года, Европейская гостинично-ресторанная конфедерация утвердила единые стандарты классификации гостиниц HOTREC, согласно условиям которого осуществляется категоризация отелей.

От обязательной сертификации услуг по временному размещению (проживанию) отказалась и Российская Федерация в 2003 году, а в 2010 году там был введен новый Порядок классификации объектов туристской индустрии, включая гостиницы и другие средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи и прочее.