В Украине составили список 100 лучших гостиниц

Список 100 лучших гостиниц «обновился практически на четверть», что свидетельствует о хорошей динамике развития гостиничной индустрии в Украине в 2012 году.

Совет по вопросам туризма и курортов Украины составил список "100 лучших гостиниц Украины" 2012 года, презентация которого прошла в рамках выставки UITT і Hotel&Restaurant Expo в Киеве, пишет Зеркало недели.

По данным организаторов, список 100 лучших гостиниц «обновился практически на четверть», что свидетельствует о хорошей динамике развития гостиничной индустрии в Украине в 2012 году.

Показательно, что в «золотую сотню» украинской гостиничной индустрии в этом году вошли отели, представляющие почти весь спектр гостиничного бизнеса — от крупных отелей известных международных сетей (Best Western, Intercontinental, Hyatt, Fairmont, Four Points, Radisson, Ramada) до небольших отелей, отличающихся оригинальной концепцией и качеством ее реализации.

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Так, например, одним из открытий года стал исторический комплекс «Замок Радомышль» в Житомирской области, который отмечен как «наиболее удачная попытка возрождения историко-культурного памятника».

В целом, по мнению председателя Совета по вопросам туризма и курортов Евгения Самарцева,, подобный формат определения лучших в отрасли является наиболее адекватным на сегодняшний день и в максимальной степени работает на туристический имидж всей страны как серьезного туристического направления и каждого из регионов.

Таким образом, согласно списку "100 лучших гостиниц Украины", в 2012 году лучшими признаны:

в Киеве (в список попало 15 гостиниц): Intercontinental Kiev, Hyatt Regency Kiev, Opera Hotel, «Премьер Палас Отель», Radisson Blu Kiev, «Русь Аккорд Отель», гостиница «Киев», «Президент Отель», «Национальный» и др.;

в Крыму (12 гостиниц): Palmira Palace, Radisson Alushta, Respect Hall Resort&Spa, гостинцы «Бристоль», «Вилла Елена», «Крымскмй Бриз», «Ореанда Премьер Отель», «Ялта-Интурист»;

Харьковская обл. (четыре гостиницы): «Харьков Палас Отель», «Баден-Баден», “Reikartz Харьков”, Superior Golf&Spa Resort;

Донецкая обл. (шесть гостиниц):, в частности, “Roche Royal Святогорск”, Donbass Palace, «Прага», «Шахтер Плаза»;

Львовская обл. (13 гостиниц): Citadel Inn, Leopolis, “Reikartz Дворжец” и «Медиваль Львов», Rixos Prykarpattya, Mirotel и др.