В Одессе в подъезде многоэтажки взорвали гранату Ф-1

Сегодня, 5 сентября, на лестничной площадке многоэтажного дома в Приморском районе Одессы неизвестный злоумышленник взорвал боевую гранату, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как отметили в милиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения милиции Одессы и специалисты взрывотехнической службы установили, что в подъезде взорвалась граната Ф-1, в результате чего повреждены входные двери одной из квартир и окна подъезда.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

При этом, как рассказал журналистам один из жильцов указанного дома, взрыв гранаты стал результатом шумной ссоры двух мужчин во дворе дома. По его словам, когда все аргументы были исчерпаны, один из мужчин бросил в оппонента гранату, однако тот успел укрыться от осколков и ударной волны и остался невредим.