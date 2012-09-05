Причиной взрыва в Харькове могла стать сковорода

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, такую версию на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций озвучил председатель правления ПАО «Харьковгоргаз» Валерий Безлепкин.

По его данным, специалисты предприятия выяснили, что очагом возгорания стала газовая плита, на которой были включенными две конфорки. Рядом с конфоркой стояла выгоревшая сковорода с остатками еды и выгоревшей ручкой.

По предположениям специалистов, эта ручка стала источником огня, который распространился на холодильник и на какой-то пластмассовый прибор на стене. В углу кухни расположена газовая труба - газопровод низкого давления, который был соединен с плитой гибким шлангом. По предположению В.Безлепкина, расплавленная пластмасса капала на гибкий шланг, что привело к утечке газа.

«К счастью, концентрация газа в квартире составила не более 5%, поэтому и взрыв был не той мощности, которой мог бы быть. Если бы квартира заполнилась газом полностью и произошел взрыв, то от этого дома и двух ближайших не остались бы ничего, их бы снесло до тла, были бы одни развалины», - сказал В.Безлепкин.

Как отметили в пресс-службе горсовета, следственное управление Харьковской облпрокуратуры, которое создало комиссию для изучения всех обстоятельств события, официально пока не подтвердило эту версию.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 чел.

По данным горсовета, на сегодняшний день все жители поврежденного дома получили материальную помощь в размере 1 тыс. грн на каждого члена семьи. На данный момент 20 семей (64 лица) из поврежденного взрывом дома по ул. Слинько, 2б расселили в три гостиницы и общежитие КП «Харьковгорлифт».