У Азарова говорят, что гречки хватит на всех

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень, сообщила УНИАН пресс-служба Минагропрома.

«Потребности внутреннего рынка в гречке, ячмене, просе и овсе будут полностью обеспечены для всех категорий хозяйств за счет производства отечественных аграриев. Такие данные мы получили, проанализировав расчетный баланс спроса и предложения зерна на 2012/2013 маркетинговый год», - сказал А.Сень.

В частности, заместитель министра сообщил, что продолжается сбор зерна гречки, и по состоянию на 3 сентября намолочено 106 тысяч тонн, что составляет 38% от прогноза, с площади 107 тысяч гектаров. Общее потребление гречихи в Украине составляет 214 тысяч тонн. В целом в этом году планируется получить 260 тысяч тонн. Таким образом, отметил заместитель министра, перерабатывающие предприятия будут полностью обеспечены гречихой собственного производства, а это позволит им произвести объем круп, достаточный для внутреннего потребления.

Он также сказал, что обеспечить баланс спроса и предложения соответствующих зерновых также помогают их переходные остатки. В частности, на начало текущего маркетингового года переходные остатки ячменя составляли 1,66 миллионов тонн, овса – 49 тысяч тонн, гречки – 60 тысяч тонн и 81 тысяча тонн проса.