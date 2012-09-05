Азарову советуют быть осторожным в «автомобильной войне» с Россией

Такое мнение УНИАН высказал старший юрист АО «Волков и Партнеры» Андрей Заблоцкий.

Юрист отметил, что 22 августа Россия официально стала членом ВТО и приняла обязательства соблюдать положения соглашений ВТО. «Одним из таких обязательств является соблюдение национального режима, который предусматривает предоставление импортированным товарам не менее благоприятного режима по сравнению с товарами, произведенными в стране. Действие режима распространяется на внутреннее налогообложение и регулирование», - пояснил он.

А.Заблоцкий подчеркнул, что хотя закон и предусматривает, что он одинаково применяется к импортированным и произведенным в России авто, под исключения уплачивать сбор могут подпадать только российские компании. «Так, одним из исключений предусмотрено, что сбор не взимается в случае, если производитель обязуется в дальнейшем утилизировать транспортное средство, утратившим свои потребительские качества. Очевидно, что иностранные производители автомобилей не могут взять таких обязательств, и поэтому не подпадают под действие исключений. Таким образом закон является дискриминационным по отношению к иностранным производителям», - считает А.Заблоцкий.

Однако юрист отметил, что предложенные премьер-министром Украины меры в ответ на российский закон могут рассматриваться как нарушение Украиной своих международных обязательств. «Согласно нормам ВТО, ответные меры могут применяться страной-членом только в одном случае - если органом по решению споров было принято решение о несоответствии той или иной меры нормам ВТО, а страна, применившая такие меры своевременно, не выполнила требования об их отмене. Таким образом, с юридической точки зрения, данный спор лучше рассматривать в рамках процедуры разрешения споров ВТО, объединив усилия с другими заинтересованными сторонами», - подытожил юрист.

А.Заблоцкий также подчеркнул, что обеспокоенность этим законом высказал и ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что «правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России», подчеркнув, что «наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров».

При этом, по словам премьера, в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.