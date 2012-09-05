"Укрпочта" предлагает покупать в российских веб-магазинах

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, новые международные переводы предусматривают обычный перевод на расчетный счет получателя и перевод с наложенным платежом за поставленный товар.

Обычный перевод на расчетный счет получателя могут осуществлять как физические, так и юридические лица.

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Выбирая перевод с наложенным платежом за поставленный товар, отправитель (физическое или юридическое лицо) отправляет покупку получателю. Получатель забирает товар в почтовом отделении и на месте оплачивает его, а средства перечисляются отправителю.