"Укрпочта" предлагает покупать в российских веб-магазинах
04:20, 05 сентября 2012Общество
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«Укрпочта» с 1 сентября ввела новые типы международных переводов между Украиной и Россией, которые позволяют украинцам осуществлять покупки в российских интернет-магазинах через все отделения «Укрпочты».
Укрпочта
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, новые международные переводы предусматривают обычный перевод на расчетный счет получателя и перевод с наложенным платежом за поставленный товар.
Обычный перевод на расчетный счет получателя могут осуществлять как физические, так и юридические лица.
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Выбирая перевод с наложенным платежом за поставленный товар, отправитель (физическое или юридическое лицо) отправляет покупку получателю. Получатель забирает товар в почтовом отделении и на месте оплачивает его, а средства перечисляются отправителю.
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