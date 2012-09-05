Кабмин предлагает образовать в АМК новый отдел

Об этом говорится в законопроекте «О государственной помощи субъектам хозяйствования» (регистр. №11118).

В соответствии с документом, планируется, что новый отдел АМКУ — департамент по вопросам государственной помощи - займется реестром сведений о поставщиках и получателях госпомощи, а также составит реестр ее видов и объемов.

Кроме того, для обеспечения мониторинга государственной помощи и ведения реестра предусматривается создание в 14 министерствах и других центральных органах исполнительной власти дополнительных секторов по вопросам мониторинга государственной помощи с численностью по 3 штатные единицы и общим финансированием оплаты труда в размере 3,3 млн грн в год.

В целом на обеспечение финансирования заработной платы сотрудников, занимающихся реестром получателей госпомощи, из бюджета планируется выделять 6,1 млн грн. ежегодно и 720 тыс. грн единовременно - на обустройство рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал проект закона, предусматривающий создание реестра получателей госпомощи.

Ранее секретарь СНБО Андрей Клюев заявил о том, что для ускорения роста экономики Украины власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов. Пакетом документов предлагается на ближайшие 10 лет ввести на всей территории Украины специальный режим инвестиционной деятельности. Этот режим будет призван стимулировать развитие приоритетных для нашей страны отраслей экономики.