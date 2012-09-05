Ранее судимого подстрелили в машине и добили битой по голове

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Красноградского района Андрея Яковлева.

По его данным, 3 сентября трое неизвестных, остановив автомобиль «Хонда», выстрелили из травматического пистолета в ногу водителю, а затем ударили его по голове битой.

По заключению медиков, потерпевшему нанесено огнестрельное ранение голени и ушибленая рана головы.

Милиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия). Правоохранители по горячим следам задержали одного из нападающих. Им оказался 29-летний безработный ранее судимый местный житель. Еще два нападающие объявлены в розыск.

По делу ведется досудебное следствие, которое контролируется прокуратурой района.