Фонд «Развитие Украины» инвестирует в передовые технологии онкологической отрасли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Развития Украины», в рамках этого договора область берет на себя обязательства финансировать эксплуатационные расходы на содержание центра, обеспечивать своевременное и надлежащее бюджетное финансирование центра в полном объеме.

Подписание документа состоялось в Ровенском областном онкологическом диспансере представителями всех трех сторон.

По словам главы Ровенской областной государственной администрации Василия Берташа, один из приоритетов власти – создание качественной медицинской базы для населения.

«В прошлом году благодаря сотрудничеству с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках проекта «Рак излечим» на базе областного онкологического диспансера мы открыли Центр лучевой терапии. При помощи современного оборудования тут лечат онкобольных новыми методами, которые практикуются в лучших клиниках мира. Благодаря оборудованию, которое область получила в рамках сотрудничества с фондом, у больных существенно выросли шансы на выздоровление. Сегодня сотрудничество с фондом продолжается. Благодаря чему в онкодиспансере открывают современный кабинет брахитерапии. Поэтому мы хотели бы поблагодарить Рината Ахметова за сотрудничество, поскольку фонд «Развитие Украины» является надежным партнером, который инвестирует в передовые технологии в сфере онкологии,» - отметил В.Берташ.

По словам главного врача Ровенского областного онкологического диспансера Григория Максимьяка, за первый год работы Центр лучевой терапии показал успешные результаты.

«За это время на линейном ускорителе, подаренном год назад фондом, прошли лечение 300 человек, 2180 пациента прошли диагностику и последующее планирование лечения на компьютерном томографе. У 40% пролеченных пациентов отмечается выраженная положительная динамика, у 30% умеренно положительная. Мы одни из немногих в Украине, кто проводит лучевую терапию для детей от 0 до 8 лет. Благодаря фонду «Развитие Украины» в скором времени для этих деток будет оснащена специализированная палата интенсивной терапии,» - сказал Г.Максимьяк.

Главный врач подчеркнул, что общий бюджет финансовой помощи фонда Р.Ахметова онкоцентру за два года (с момента открытия) составил близко 28 миллионов гривен.

По словам директора фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, реализация проекта «Рак излечим» в Ровенском онкоцентре – «это отличный пример того, как государственное медицинское учреждение совместными усилиями благотворителей и государства может в короткие сроки вырасти до современного высокотехнологичного центра, может обеспечить соответствующую подготовку специалистов, выстроить систему управления, обеспечить доступность и качество современной медицинской помощи пациентам».

«Мы рады, что сотрудничество продолжается. Причем в рамках различных программ. Это и подключение онкодиспансера к системе e-Health, что даст возможность проводить он-лайн консультации, конференции и обучение. Это наша большая программа «Адресная помощь», в рамках которой с начала этого года мы профинансировали лечение 77 детям с онкологией, 11 из них прошли лечение в Ровно. Сегодня мы также хотим отметить и поддержать в профессиональном плане врачей, которые работают на этом оборудовании – три специалиста пройдут курс обучения в Европейской школе радиационных онкологов», - сказал А.Заболотный.

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В рамках проекта «Рак излечим» для радиологической службы Западной Украины (Львовская, Закарпатская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Ровенская области) было куплено и установлено оборудование стоимостью свыше 55,5 млн. грн. На очереди – Тернопольский и Волынский онкодиспансеры, где в июле следующего года будут установлены современные медицинские комплексы для лучевой терапии и диагностики онкозаболеваний.