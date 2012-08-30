Для круглой цифры Киеву не хватило одного миллионера

По словам председателя ГНСУ в г.Киев Ирины Носачевой, указанная категория граждан задекларировала за 2011 год доход на сумму 4,896 млрд грн и уплатила в бюджет почти 227 млн грн налога на доходы физических лиц. Наибольшее количество миллионеров сейчас проживает в Печерском (340 человек), Шевченковском (265 человек) и Голосеевском (123 человека) районах Киева.

«Анализ представленных деклараций показал, что наибольшие доходы миллионеры получили в виде иностранных доходов, от продажи имущества, в виде инвестиционной прибыли и доходов от принятия наследства», - отметила И.Носачева.

По данным столичных налоговиков, двое граждан задекларировали доход в размере более 100 млн грн, 93 лица - до 100 млн грн, еще 904 лица - до 10 млн грн.

Справка УНИАН. По данным Государственной налоговой службы Украины, по итогам 2011 года количество граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше 1 млн грн, увеличилось на 754 человека - до 2291. Общая сумма полученного миллионерами дохода составила 15,1 млрд грн, что на 5,3 млрд грн больше, чем в 2010 году.