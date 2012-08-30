Чиновник-регионал не дает венгерскому языку шанса на Закарпатье

Как сообщает ресурс “Закарпаття онлайн”, об этом он заявил в ответ на обращение народного депутата Геннадия Москаля.

На минувшей неделе Г.Москаль обратился в Закарпатский облсовет с предложением «рассмотреть на заседании Закарпатского областного совета вопрос о предоставлении венгерскому языку статуса регионального с гарантией его использования и в сфере управления и документации». Этому обращению Г.Москаля предшествовала распространенная им информация, в которой утверждается, что «Администрация Президента разослала негласные указания областным советам с требованием не ставить вопрос о предоставлении статуса языкам национальных меньшинств за исключением русского. Таким образом, политика правящей Партии регионов унижает права всех, за исключением русского, национальных меньшинств, которые гарантированы им Конституцией Украины». Текст соответствующего обращения Г.Москаля к депутатам Закарпатского облсовета написан на венгерском языке.

В ответе, подписанном и.о. председателя Закарпатского облсовета В.Закуреным, в частности, говорится: «после проведения юридической экспертизы депутатского обращения» областной совет сообщает депутату о том, что «законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «Об основах государственной языковой политики» или любым другим действующим нормативно-правовым актом не предусмотрены такие полномочия областного совета, как предоставление определенному языку статуса регионального, что, в свою очередь, не дает права Закарпатскому областному совету рассматривать вопрос о предоставлении венгерскому языку статуса регионального с гарантией его использования и в сфере управления и документации».

Как отмечает “Закарпаття онлайн”, такой ответ является более чем странным, ввиду того, что В.Закуреный является представителем Партии регионов (более того, руководителем штаба «регионалов» на Закарпатье), которая инициировала принятие этого закона под лозунгом поддержки языков национальных меньшинств, а ряд областных советов Украины, где большинство имеют представители Партии регионов, уже приняли решение о предоставлении статусу регионального русскому языку. При этом представителям ряда нацменьшинств, чьи языки действительно нуждаются в защите и поддержке, в их просьбе признать их языки региональными отказано.

Еще раньше заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что "регионалы" не видят потребности предоставлять статус регионального ни одному из языков национальных меньшинств, кроме русского. А член ЦИК Михаил Охендовский сообщил, что ЦИК не собирается печатать избирательные бюллетени на языках национальных меньшинств, в частности венгерском.