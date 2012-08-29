Немец хотел вывезти украинку за границу, прикрыв ее одеялом

Сегодня утром пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска “Шегини” во Львовской области предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином Германии за границу гражданки Украины, которую обнаружили спрятанной под одеялами в автомобиле «БМВ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, проверяя документы и транспортное средство, на котором гражданин Германии возвращался домой через украинско-польскую границу, пограничники заметили между передним и задним сиденьем автомобиля прикрытые одеялом вещи. Во время более тщательного осмотра выяснилось, что 46-летний немец таким образом в своем «БМВ» хотел вывезти 32-летнюю гражданку Украины.

Со слов гражданина Германии стало известно, что с украинкой он познакомился через Интернет.

Как отмечается в сообщении, в отношении указанной гражданки составлены процессуальные документы за незаконное пересечение государственной границы. В отношении гражданина Германии рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).