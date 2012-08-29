Пресс-конференция от организаторов фестиваля экстремальных видов спорта Free Games

Уважаемые представители СМИ!

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию от организаторов фестиваля экстремальных видов спорта Free Games, которая состоится в Киеве 1-2 сентября в парке Дружбы Народов.

Пресс-конференция состоится 30 августа 2012г в 11:00, в помещении 5-го канала, по адресу - ул. Электриков, 26.

В пресс-конференции примут участие:

Организатор FreeGames:

• Юрий Зозуля - Президент Украинской национальной федерации вейкбординга и воднолыжного спорта, Бронзовый призер Кубка Мира по вейкбордингу 2011 года.

Звезды спорта:

• Александр «Байт» Байтурин - паркур;

• Иван Козачок - коллектив Work Out, победитель шоу «Украина имеет таланты 2012»;

• Дрепин Антон - основатель скейтпарка «Gavanь»

• Дмитрий Массалов - 5-ти кратный чемпион Украины по вейкбордингу;

• Павлова Ирина - чемпионка Кубка Мира по вейкбордингу 2010 года, чемпионка Украины по вейкбордингу.

Информация о фестивале Free Games

С 31 августа по 2 сентября, г. Киев, Парк Дружбы Народов превратится в арену горячих сражений за звание самого сильного атлета Восточной Европы в более чем 30 видах спортивной программы! Гостями фестиваля станут звезды мирового экстрима, которые порадуют киевлян невероятным спортивным шоу:

• Участники престижных соревнований по мото-фристайлу РедБул X-Fighters, команда Алексея Колесникова FS 13, и Даниэль Бодин (Швеция)

• Легендарная команда по паркуру Storm Freerun (Лондон, Великобритания).

В рамках Free Games также состоятся масштабные соревнования по вело-фристайлу BMX, в которых примут участие лучшие атлеты Европы, Международные соревнования по вейкбордингу Ukranian Open, Чемпионат Украины по вейкбордингу 2012, открытый Чемпионат Киева по фрирану, стрит-воркауту, памп-треку, бег -джампинга, соревнования по скимбордингу, а также показательные выступления и мастер-классы по слеклайну и скалолазания. Организаторы ожидают около 1000 участников и более 20 000 посетителей.

Впервые лидеры альтернативных, уличных и экстремальных городских видов спорта выступят на международном фестивале и определят лучших в национальном рейтинге. Фестиваль Free Games - это путь от лидера двора до звезды мирового уровня.

Проведение такого масштабного спортивно-музыкального фестиваля в Киеве стало возможным благодаря поддержке главы Киевской городской администрации Александра Попова и компании «ЭСТА Холдинг».

Однако программа Free Games не ограничивается только спортивными состязаниями. Музыкальная часть фестиваля представлена ​​такими громкими именами, как Noize MC и Gorchitza, а также молодыми украинскими исполнителями O.Torvald, Awesomatic и других. Приятным сюрпризом для посетителей фестиваля станет показ первого в Украине коллекции одежды для вейкбордингу как для взрослых, так и для молодых спортсменов от дизайнера Юлии Айсиной.

Программа:

Суббота, 1 сентября, начало в 15:00:

• Байкер-шоу

• Финал соревнований по вело-фристайлу (dirt-jumpung) и показательные выступления FMX

• Wake Ukranian Open (финалы кабельной версии)

• Паркур. Финал чемпионата по фрирану и показательные выступления Storm Freerun (Лондон)

• Концерт Gorchitza, Awesomatic. Воскресенье, 2 сентября:

• Wake Ukranian Open (финалы в катерной версии)

• Паркур. Показательные выступления

• Концерт Noize MC и О.Torvald

Телефон для аккредитации СМИ +38067 407 10 73 Людмила

Больше информации на официальном сайте проекта: www.freegames.org.ua