Украинский юноша попал во всероссийский список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу обнародовала список организаций и людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, экстремистской деятельности или ее финансировании.

Как пишет «Сегодня», всего в перечне 43 человека, в число которых попал и украинец - житель Макеевки Донецкой области Владимир Шалимов.

Он самый молодой в этом списке. Правда, как утверждает издание, ни к каким взрывам или подготовке теракта он не причастен.

По информации российской службы финмониторинга, в феврале этого года украинец вместе с 23-летним жителем Москвы разрисовал стену жилого дома на московской улице Попутная «свастикой и националистическими лозунгами, призывающими к агрессии». За это их судили в Москве по статье Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» и наказали 6-ю месяцами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.