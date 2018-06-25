«Терроризм» в Макеевке: Хорошковский приехал и со всем разобрался?

«Самое главное, и вы должны это прекрасно понимать – это жизнь и здоровье людей, это то, ради чего, собственно говоря, я приехал сюда…» - сказал глава СБУ.

О городе Макеевка в Донецкой области и о терроризме, думаю, 20 января говорили многие как в Украине, так и за ее пределами…

Само слово «терроризм» само по себе вызывает негативные ассоциации и тревогу, но в то, что оно в один день станет так осязаемо близко, жители Донбасса, пожалуй, еще сутки назад не могли бы поверить…

На официальном сайте Макеевского горсовета, который знакомит читателя с городом, его историей, экономикой, написано, что «Макеевку называют «Донбасс в миниатюре»…

Так, это город с населением более 418 тысяч человек, на территории которого представлены практически все отрасли промышленности, присутствующие в Донецком регионе, а в экономике города насчитывается более 4 тысяч предприятий различных форм собственности.

Крупнейшие из предприятий Макеевки: госпредприятие «Макеевуголь», Макеевский металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеевский коксохимический завод», предприятие «Макеевкокс».

Макеевка – город мирный, где уживаются жители более 100 национальностей и основан он еще в 1690 году...

И вдруг утром 20 января в центре города прогремели два взрыва, которые, как оказалось, совсем не связаны с промышленными авариями. Первый взрыв произошел в 4.37 в телефонной будке возле торгового центра «Голден Плаза», второй – в 5.05 за 600 метров от места первого взрыва, возле центрального входа в административное здание госпредприятия «Макеевуголь». В последнем случае взрывное устройство было заложено в урну для мусора. В результате обоих взрывов пострадавших нет, но было повреждено имущество.

Об этих подробностях люди, проживающие в близлежащих домах, узнали уже позже по официальной информации из прессы. Но многих из них эти взрывы разбудили и первое, с чем связали их жители, – это возможные нештатные ситуации на промышленных предприятиях – шахтах, заводах, которые находятся в черте города, возможные взрывы бытового газа.

Но, как выяснилось позже, причиной взрывов стали «теракты»…

От взрыва в главном офисе «Макеевугля» был покорежен фасад здания и повылетали стекла из окон до шестого этажа. Также пострадали и расположенные вблизи дома – взрывной волной повреждены окна в соседней 22-й школе, в отделении Укртелекома.

«В момент взрыва в здании лопнуло несколько стекол, - рассказали в учебном заведении, - окна повреждены на первом этаже, где находится «пионерская комната» и столовая, но на учебный процесс это никак не повлияло».

В Укртелекоме также были повреждены несколько окон, и их восстановление проводилось в течение дня без прекращения работы учреждения. В Укртелекоме объяснили, что «технологически сотрудники не могут покинуть данное помещение, потому что при аварийной ситуации необходимо наличие дежурного персонала», поэтому работникам в кабинеты «была выдана теплая одежда».

Возле места второго взрыва (торгового центра «Голден Плаза») также были разбиты стекла в витринах магазина, и в течение дня шли восстановительные работы.

Паники в городе не наблюдалось, но напряжение у жителей присутствовало. Особенно это стало явно после того, когда в Киеве на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Василий Фаринник сообщил, что вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке».

В письме были указаны механизмы и порядок передачи денег, а также в нем угрожали, что в случае невыполнения требований, 20 января в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов. Из СМИ стало известно, что преступники запросили более 4 млн. евро и нарисовали схему, указав, где намерены получить деньги.

«Учитывая ситуацию и для того, чтобы сработать на предупреждение и выявить преступников, в Макеевку направлены дополнительные силы милиции и взрывотехнические службы», - сообщил из Киева Фаринник.

В самой же Макеевке, и в Донецкой области в целом, журналистам никто из официальных представителей ни власти, ни силовых структур никакой информации не давал. Только макеевский мэр Александр Мальцев около 11.00 пообещал, что после заседания созданного оперативного антитеррористического штаба работники СМИ получат информацию и распространят ее для населения. Однако никаких комментариев и новостей журналисты до 19 часов вечера не дождались…

Конечно, на местах удалось узнать, что во всех пяти райадминистрациях города были проведены экстренные совместные совещания правоохранителей, работников МЧС и коммунальных служб, где были даны указания по проверке всех учреждений, организаций и жилых домов на предмет наличия взрывчатки. Так, в некоторых городских учреждениях подтвердили, что проверка проводилась. «Приходили специалисты и проверяли какие-то провода… Они то знают, что нужно проверять», - сказали в одном из учреждений, здание которого расположено в центре Макеевки. А в некоторых ведомствах, на балансе которых содержатся жилые многоквартирные дома, подтвердили, что их представители совместно с правоохранителями проводят проверку подвалов, листовых комнат, мусорных камер домов.

Однако в этой ситуации крайне удивило то, что в райадминистрациях, да и практически во всех учреждениях, где журналисты действительно «по знакомству» что-то узнавали о проверках, очень просили не ссылаться на источник, боясь быть уволенными с работы.

Так, в одном из рядовых учреждений знакомый сотрудник на мои удивления о такой «секретности», заметил: «У нас в Макеевке всегда так было».

Тем не менее, в городе все работало, дети учились в школах – благо, сейчас практически все школы города работают в одну смену, малышей из садиков родители ажиотажно не забирали. На пассажирских остановках в течение дня было, как всегда, людно, однако резало глаз присутствие на улицах большого числа правоохранителей.

Горожане то и дело звонили по мобилкам и признавались, что «никогда не видели столько милиции» и что «столько гаишноков не было, даже когда приезжал президент…» Группки стражей порядка, в среднем по пять человек, буквально заполонили весь центр города, а регулировщики на дорогах заменяли собой мигающие желтым светофоры. По улицам сновали милицейские шкоды, ланосы и лады, не говоря уже о машинах МЧС и мерседесах приезжих «випов».

Весь день жители Макеевки активно обсуждали случившееся и строили свои гипотезы о том, кто устроил взрывы и чем все закончится. Люди то и дело спрашивали друг у друга: «А ты взрывы слышал, ты вроде там недалеко живешь?» или «А ты когда про все узнал?» В одном из кафе возле офиса «Макеевугля» продавщица с кем-то делилась переживаниями: «Мне подруга позвонила, сказала, по радио слышала, что вечером будет еще пять взрывов. Я ей говорю, мол, спасибо, обрадовала… Как мне теперь в это время домой идти?»

Многие горожане обсуждали новости, которые прочитали в Интернете, многие комментировали их в свободном доступе на местных сайтах. Так, на сайте макеевской телерадиокомпании авторы анонимных сообщений не скупились на критику местной власти и силовых структур. «Наконец-то СБУ и КРУ начнет работать, как полагается, а не брать взятки…», «Может, после всего этого в мэрии начнут что-то делать для людей и города, а не только людям воду перекрывать. Бардак развели, куда ни плюнь…», - писали макеевчане.

И, пожалуй, все, кто был неравнодушен к тому, что происходило 20 января в Макеевке, непроизвольно ждали «время икс» - 17 часов. И ждали, что заявят в «антитеррористическом штабе», куда съехались не только областное начальство, но и руководители всех силовых структур страны. Работников СМИ разместили на четвертом этаже в актовом зале горсовета, а оперативный штаб заседал на третьем, но их буквально стеной разделяли сотрудники милиции.

После 17.00 журналисты, окончательно измученные ожиданием, спустились на третий этаж с надеждой попасть в оперативный штаб. Но охрана их не пропустила, к представителям СМИ вышел руководитель отдела по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь Демин и попросил «еще подождать» и «вернуться на свои рабочие места». На вопрос журналистов, как долго еще ждать, он ответил: «Давайте через полчаса».

Однако когда и после 18.00 к прессе никто из штаба не вышел, журналисты плотно заполнили проем коридора на третьем этаже и уже никуда не уходили, периодически хором скандируя: «Даешь информацию!»

Только почти в 19.00 к прессе наконец вышел глава СБУ Валерий Хорошковский, но журналистов предупредили, что он ответит почему-то лишь на три вопроса…

В начале он напомнил, что «сегодня произошли два взрыва, эти взрывы небольшой мощности», и в настоящее время эксперты изучают, каков был состав взрывчатки.

«На сегодня мы закончили, собственно говоря, все действия, которые были в рамках заведенного уголовного дела по статье «терроризм» Острая часть операции – она как бы закончена, - сообщил Хорошковский. - В данный момент происходит детальная отработка всех возможных последствий, которые могли бы быть. Кроме того, отрабатывается определенное количество лиц, определенное количество автотранспорта, которое, опять таки с определенной вероятностью, могли бы быть причастны к утренним взрывам. Другой информации на данный момент нет».

На вопрос журналистов о деньгах, которые требовали террористы, он сказал: «Нет, деньги не переданы». И при этом добавил, что сейчас «о деньгах вообще речь не идет», хотя сумма была затребована «достаточно большая».

«Самое главное, и вы должны это прекрасно понимать – это жизнь и здоровье людей, это то, ради чего, собственно говоря, я приехал сюда, ради чего собирался региональный штаб антитеррористического центра. И в этом смысле сегодня задействованы и органы власти, и правоохранительные органы с одной единственной целью – быть уверенным в том, что никому ничего не угрожает», - сказал глава СБУ.

«На сегодня скажу, что после проведенных мероприятий мы в определенной степени можем быть уверены, что данная ситуация локализована», - отметил Хорошковский, подчеркнув, что «после получения первичной информации была проделана громадная работа и сотрудниками МВД, и сотрудниками Службы безопасности по выявлению возможных очагов взрыва».

По его словам, «данная работа показала, что во всех местах, где возможно скопление людей, где, опять-таки указные в записке были предполагаемые места, эта информация не подтвердилась».

Говоря о версиях преступления, он сообщил, что как основной версией рассматривается вымогательство денежных средств. «Очевидно, что из тех материалов, которые у нас есть, первичная версия – это, прежде всего, версия, связанная с финансовыми ресурсами, с желанием получить определенную сумму денег», - сказал глава ведомства.

Он акцентировал, что никакой закономерности в проведенных взрывах правоохранители не видят. Но при этом отметил: «На мой взгляд, близость взрывов к органам власти (к зданию горисполкома) как раз должно было подчеркнуть вот эту необходимость требовать им определенную финансовую сумму».

Хорошковский заверил жителей Макеевки, что они «могут спать спокойно», так как возможность повторных взрывов в городе предотвращена.

«Хочу сказать горожанам, что на сегодня они могут спокойно спать, спокойно водить детей в садик и школы. На сегодня мы не видим проблем», - сказал руководитель СБУ. На реплику журналистов «А завтра?» - ответил: «Мы задействуем все возможные механизмы для того, чтобы повторения данных взрывов не случилось».

Больше он не стал отвечать на вопросы, но, уходя, откликаясь на жалобы журналистов о нехватке информации, заверил что «завтра в этой связи информация уже будет из Киева». «На сегодня, хочу еще раз подчеркнуть, мы не ослабляем своего внимания, абсолютно все службы будут на своих рабочих местах», - заключил глава СБУ, признавшись, что случившийся в Макеевке факт «крайне настораживает и крайне неприятный».

Елена Колгушева

Фото УНИАН