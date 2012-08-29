В Харькове милиция изъяла сервер издания «Главное»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор издания «Главное» Виктор Алексеев.

По его словам, на изъятом файловом сервере хранится архив выпусков газеты «Главное», а также материалы на следующий номер газеты, выпуск которого запланирован на субботу, 1 сентября.

В.Алексеев отметил, что сейчас специалисты издания поехали в следственное управление милиции, чтобы попытаться вернуть сервер или, если это не удастся, переписать материалы, которые хранятся на нем.

Главный редактор «Главного» не исключил, что выход следующего номера газеты может быть сорван. «Пока не знаем, но на грани срыва. Мы не исключаем, что газета не выйдет», - сказал В.Алексеев.

Он также выразил удивление тем, что сервер, который не принадлежит банку «Базис», в офисе которого вчера проходил обыск, вообще изъяли. «Непонятно, почему его изъяли, там были фотографии, текстовые материалы и т.п. Я не думаю, что там было что-то такое, что могло заинтересовать УБЭП. В действительности, они знают намного больше нас», - сказал В.Алексеев.

Он подчеркнул, что обыск в помещении редакции издания «Главное» не проводился. Сервер, который принадлежит изданию, физически находился в подвальном помещении здания по улице Сумской, 88, а не в помещении редакции СМИ. «Сервер находился в подвале у IT-шников. Обыска в «Главном» не было точно. Рабочие станции на месте, кроме файлового сервер», - сообщил В.Алексеев.

Он также отметил, что, по словам работников, которые присутствовали во время обыска, из здания было изъято около 14 компьютеров, которые принадлежат или банку «Базис», или АО «Инвестор».

По словам В.Алексеева, обыск в помещениях по адресу: улица Сумская, 88 закончился около 24:00.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове в здании по ул. Сумской, 88, где расположена общественная приемная экс-губернатора Харьковской области, председателя Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Арсена Авакова и офисы структур, которые связывают с ним (банк «Базис», АО «Инвестор», Исследовательский центр медиатехнологий, являющийся учредителем издания «Главное»), проводился обыск.

Как сообщил начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Голован, обыск проводился в рамках следственных действий по уголовному делу, возбужденному 22 августа в отношении должностных лиц банка ПАО «АКБ «Базис» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Представитель УМВД отметил, что в помещении по адресу Сумская, 88 находится не только банк «Базис», но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к расхищению денежных средств из этого банка. Впрочем, он подчеркнул, что «в тех помещениях, на которые нет санкции суда, обыск не проводится».

Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области А.Авакова. По классификации НБУ принадлежит к группе некрупных финучреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его самыми крупными бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ. Нацбанк Украины постановлением №357 от 23 августа 2012 года принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.