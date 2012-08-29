В массовой гибели дельфинов подозревают военных

Такое мнение высказал государственный инспектор территориального отдела Восточно-Черноморской госрыбоохраны Константин Эстерлейн. По словам эксперта, существует три причины сезонной гибели дельфинов.

«Во-первых, это естественные причины. Дельфин, как высокочастотный резонатор, подвержен влиянию внешних факторов. Действия этих животных до конца не изучены, но нельзя исключать естественные причины массового выброса на берег. Во-вторых, и об этом никто не говорит, в этом районе ежегодно проходят военные учения. Вы можете посмотреть публикации об этом, время учений совпадает. В-третьих, это время ловли камбалы-калкана, но на тех тушах, которые мы находили и отправляли на экспертизу, не было внешних повреждений», - рассказал эксперт изданию АН-Крым.

По словам инспектора рыбоохраны, туши дельфинов находят на побережье ежегодно. Каждый раз экологи и инспекторы рыбоохраны проводят исследования, но окончательная причина массовой гибели дельфинов до сих пор не известна.