Прокуратура через суд выбивает газовые долги

В течение нынешнего года органами прокуратуры с целью защиты интересов государства в топливно-энергетической сфере в суды предъявлено 483 исков о взыскании задолженности за потребленный природный газ на общую сумму 1,8 млрд грн.

Как информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сумма, на которую удовлетворены иски, составляла свыше 1 млрд грн, добровольно возмещено 138 млн. грн, реально выполнено судебных решений на сумму 360 млн. грн.

Так, по результатам проведенной работы в этом году возбуждено 17 уголовных дел, внесено 1467 документов реагирования, к ответственности привлечено 526 должностных лиц, в том числе 83 - органов контроля, возмещено 1155 млн. грн.

В частности сообщается, что прокурором г. Херсона в хозяйственный суд заявлен иск в интересах ГК «Газ Украины» к ТЭЦ о взыскании задолженности за поставленный газ в сумме 8,7 млн. грн. Постановлением суда производство по этому делу закрыто в связи с добровольным возмещением долга.

Решением хозяйственного суда по иску прокурора Кременского района Луганской области взыскана с коммунального предприятия области в пользу ПАО «Лисичанскгаз» задолженность за потребленный природный газ в сумме более 1 млн грн.

По результатам рассмотрения представления прокурора г. Ивано-Франковска руководителю теплопоставляющего предприятия области об устранении нарушений требований в сфере энергосбережения предприятием погашена задолженность перед HAK «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ на сумму 3,2 млн. грн.