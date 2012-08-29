Юристы просят Януковича разобраться с Центризбиркомом

Об этом идет речь в заявлении общества, переданном УНИАН.

Юристы убеждены, что ярким примером является ситуация, которая возникла вокруг регистрации кандидатом в народные депутаты известного ученого-юриста и общественного деятеля Николая Сирого.

В обществе напоминают, что Н.Сирый - член Центрального совета Украинского юридического общества, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины. Он подал заявление в ЦИК о выдвижении кандидатом в народные депутаты по 222-му избирательному округу (Соломенский район Киева), но получил отказ.

Суд также отказал Н.Сирому в защите нарушенных прав. «Считаем, что Н.Сирый является одним из наиболее достойных претендентов на депутатский мандат в этом округе. Он проживает на территории 222-го избирательного округа и знает все проблемы жителей своего района», - подчеркивают в обществе.

«Безосновательный и незаконный отказ ЦИК Н.Сирому в регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины по 222-му избирательному округу дает основания поставить под сомнение результаты выборов в этом округе 28 октября 2012 года, что нарушает права не только кандидатов в народные депутаты Украины, но и избирателей этого округа», - считают юристы.

То же, по их мнению, касается и результатов выборов в других мажоритарных округах, где ЦИК, по их убеждению, безосновательно отказал в регистрации другим потенциальным кандидатам в народные депутаты. В том числе, Юрию Кармазину (151-й избирательный округ), Александру Тененице (101-й избирательный округ), Александру Кучеру (102-й избирательный округ), Светлане Друзюк (127-й избирательный округ) и другим общественным и политическим активистам.

«Противоправные решения ЦИК и невозможность защиты нарушенных прав в судебном порядке могут сорвать проведение парламентской кампании 2012 года, что непременно вызовет осложнение общественно-политических отношений и дестабилизацию политической ситуации в Украине», - говорится в заявлении.

Учитывая изложенные обстоятельства, Украинское юридическое общество обращает внимание ЦИК и Президента Украины на недопустимость дискриминации отдельных кандидатов в депутаты на выборах 2012 года и требует провести полное и объективное расследование фактов противоправного отказа в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Н.Сирому, Ю.Кармазину, А.Тененице, А.Кучеру, С.Друзюк и предпринять предусмотренные законом меры для обеспечения предусмотренного ст. 71 Конституции Украины и ст. 3 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» равного права на участие в выборах всем гражданам, которые в соответствии с действующим законодательством Украины подали заявления в ЦИК о выдвижении кандидатами в народные депутаты Украины.

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Как сообщал УНИАН, Н.Сирый является адвокатом, в частности, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. 20 августа он заявил, что подаст в суд иск к Центральной избирательной комиссии из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе №222.

По словам адвоката, ЦИК мотивировал свое решение об отказе неправильным составлением заявления о самовыдвижении. «Однако мне не сообщили, что заявление было составлено, по мнению ЦИК, неподобающим образом, комиссия не вызывала меня и не предоставила мне время на исправление этого заявления, и приняла решение», – отметил Н.Сирый.

Он допустил, что решение ЦИК может быть связано с его работой защитника по кассационному делу Ю.Тимошенко. «Создается стойкое впечатление, что именно политические мотивы лежали в основе принятия этого решения. По моим данным, большое количество людей, которые подавали документы на регистрацию, получили возможность исправить допущенные ошибки. Но избирательно к определенным лицам применили принцип «почтового ящика», то есть документы сразу передали на комиссию без выполнения требований закона относительно исправления ошибок», - добавил Н.Сирый.