40 охранников в бронежилетах захватили автостоянку

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отметили в милиции, сегодня в 12.34 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что неизвестные блокировали автостоянку по улице Милютенко в Деснянском районе столицы, после чего самовольно начали проводить ее демонтаж с помощью спецтехники.

На место события выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на территории автостоянки находится группа мужчин в униформе частной охранной структуры, оснащенных бронежилетами и касками. Они перекрыли движение и не пропускали на автостоянку владельцев автомобилей.

Во время попытки стражей порядка зайти на территорию неизвестные начали оказывать сопротивление, блокировать вход и препятствовать следственно-оперативной группе в выполнении служебных обязанностей. Прекратить противоправные действия удалось только с помощью сотрудников «Беркута».

Работниками милиции задержаны 40 представителей охранной фирмы. У них изъяты газовые баллончики, бронежилеты и каски. Все они доставлены в Деснянское райуправление милиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и дачи объяснений.

В дальнейшем было выяснено, что ранее Хозяйственный суд Киева вынес решение об освобождении земельного участка одной из сторон судебного спора и приведение его в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Также установлено, что одна из сторон грубо нарушила действующий порядок выполнения судебных решений, проигнорировала представителей исполнительной службы и пыталась осуществить захват автостоянки на улице Милютенко с помощью одной из частных охранных структур.

Материалы по поводу данного события зарегистрированы для принятия законного решения, отметили в милиции.