Тимошенко получила в больнице 302 сеанса

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко за время прохождения курса реабилитации в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове с 9 мая по 27 августа получила 302 реабилитационных сеансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте ЦКБ «Укрзализныци».

Главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев отметил, что врачи не имеют права разглашать информацию о состоянии здоровья Ю.Тимошенко, поскольку такие данные являются конфиденциальными и частными. Впрочем, он отметил, что состояние здоровья Ю.Тимошенко стабильное.

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Он также сообщил, что украинские врачи пока не получили никакого ответа от немецкой клиники «Шарите», специалисты которой лечат Ю.Тимошенко, по инициативе общаться через использование возможностей видеоконференции.

Главврач также добавил, что на сегодня украинским врачам неизвестна дата и продолжительность следующего визита немецкого врача. «Так же мы не знаем, кто именно приедет», - отметил М.Афанасьев.