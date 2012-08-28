В Донецке более четверти первоклассников пойдут в украинские классы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, 1 сентября в школах Донецка открываются 272 первых класса, в которых будут обучаться 7763 ребенка (в прошлом году было 7227 первоклассников).

По желанию родителей в 76 первых классах будут обучаться 2057 детей на украинском языке (26,5%).

В настоящее время в Донецке работают 34 школы, имеющие статус учреждений с украинским языком обучения.

Всего в донецких школах будут функционировать 718 классов с украинским языком обучения, и на государственном языке будут обучаться 28,3% школьников города (17 тысяч 649 учащихся.)

В горсовете отметили, что в целом в 2012-13 учебном году образовательная отрасль города будет представлена 158 общеобразовательными учебными заведениями всех типов и форм собственности (150 коммунальных и 8 частных), в которых будут обучаться около 67 тысяч учащихся (как и в прошлом году); 181 дошкольными учреждениями и 26 внешкольными учреждениями.