Янукович замахнулся еще и на чемпионат мира по футболу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом УЕФА Мишелем Платини пресс-конференции в Киеве.

В.Янукович в который раз отметил успешность финальной части Чемпионата Европы по футболу, который прошел в Украине и Польше.

Президент заметил, что это вдохновляет на последующие шаги.

«Мы мечтаем, что когда-то в Украине состоится чемпионат мира по футболу, и мы будем над этим работать», - сказал В.Янукович.

В.Янукович признался, что все еще находится под впечатлением от Евро-2012, которое завершилось почти 2 месяца назад.

Он в который раз выразил благодарность УЕФА за доверие Украине и за предоставленную ей возможность.

«Мы приложили все усилия, чтобы праздник состоялся, и он был интересным», - сказал Президент Украины.