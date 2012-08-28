Янукович сегодня примет у себя Платини
11:46, 28 августа 2012Политика
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Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с президентом УЕФА Мишелем Платини.
В 12.00 начнется встреча Януковича с Платини
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, после встречи (ориентировочно в 12.30) запланирован подход к представителям СМИ.
Встреча состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента по телефонам: (044) 255-64-50 и 255-63-18.
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