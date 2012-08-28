Эксперты: началась русификация украинского телепространства

Изъятие «языковой» графы из лицензий на телерадиовещание не только приведет к русификации украинского телевидения, но и негативно отразится на рынке труда, предостерегают эксперты.

От угрозы сокращения рабочих мест на украинских телеканалах предостерегла в разговоре с Deutsche Welle, в частности, директор киевского Института массовой информации Виктория Сюмар. Причина такой неутешительной перспективы, замечает она, кроется в отмене со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания нормы об обязательном 75-процентном вещании на украинском и 25-процентном – на языках региональных меньшинств. По мнению эксперта, такое нововведение приведет к сокращению производства в Украине телепродукции. "Раньше в украинском эфире русского языка и так было значительно больше, чем того требовал Нацсовет. Подавляющее большинство информационных и развлекательных программ покупается на рынке дешевого российского телевизионного секонд-хенда. Но теперь телеканалы будут минимально заинтересованы вкладывать средства в его перевод и дублирование на украинском языке" , - говорит Сюмар.

20 августа приказ об отмене "языковой" графы в лицензиях для телерадиоорганизаций подписал председатель Нацсовета Владимир Манжосов. Пресс-служба ведомства сообщила, что это сделано во исполнение закона "Об основах государственной языковой политики".

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Определение языкового баланса фактически оставлено на усмотрение владельцев телерадиоорганизаций, заметил в разговоре с Deutsche Welle председатель общественного совета при Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания Павел Моисеев.

Он считает, что "языковой закон ограничивает употребление языков нацменьшинств и отдает предпочтение русскому языку". Активист прогнозирует, что и реклама на телевидении теперь станет преимущественно русскоязычной. Также Сюмар сомневается в увеличении количества телепрограмм на языках других нацменьшинств, кроме русского.

В то же время третий пункт 24-й статьи закона "О принципах языковой политики в Украине" определяет, что "объемы общегосударственного, регионального и местного вещания на государственном языке, на региональных языках или языках меньшинств должны соответствовать численности языковых групп".

Согласно опросу общественного мнения группой "Рейтинг", проведенного в конце июля 2012 года, украинская языковая группа является крупнейшей в стране. Своим родным языком 55 процентов взрослых жителей Украины считают украинский, тогда как на русский приходится 40 процентов. Получается, что украинский язык должен продолжать преобладать в эфире.

Однако Сюмар не ожидает, что эта норма закона будет соблюдаться. "Партия регионов хочет отчитаться о выполнении обещания относительно введения русского языка и поставить себе" галочку ". Поэтому каждый региональный руководитель должен так же поставить" галочку "и отчитаться Партии регионов о выполнении этих обещаний в своем регионе. В свою очередь, каждая телекомпания будет отчитываться владельцу, чтобы тот мог поставить "галочку" и отчитаться перед региональным руководителем. Таким образом, работает не закон или здравый смысл - работает принцип "галочки", - считает Сюмар.