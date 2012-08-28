По результатам проверок вступительной кампании возбуждены 20 уголовных дел

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, отмечается, что органами прокуратуры проведены проверки соблюдения требований Закона «О высшем образовании», которыми установлены существенные нарушения прав ученической молодежи на доступность получения высшего образования.

Так, вопреки законодательству 9 высших учебных заведений осуществляли прием абитуриентов при отсутствии лицензии или сертификатов об аккредитации на предоставление образовательных услуг по отдельным специальностям; приемные комиссии некоторых вузов работали при отсутствии журналов приема заявлений; имели место факты безосновательного зачисления абитуриентов в учебные заведения. Зафиксированы нарушения прав абитуриентов льготных категорий. В трех вузах без конкурса студентов переводили на бесплатную форму обучения. Также установлены факты незаконного увеличения размера оплаты за учебу.

Кроме того, как отмечается в сообщении, неединичными оказались нарушения прав студентов на своевременную и полную выплату стипендий.

Также возбуждены 9 уголовных дел за получение взяток за содействие в поступлении в учебные заведения.

Прокурорами также внесено 182 документа реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 108 должностных лиц, опротестованы 198 приказов руководителей высших учебных заведений, правил и условий приема.