Люди с 4 группой крови больше других рискуют получить инфаркт

К такому выводу они пришли, проанализировав здоровье населения за 20 лет. В исследование попали 90 тысяч человек от 30 до 75 лет, говорится в сюжете ТСН. Однако украинские ученые в такую закономерность верят мало и к заявлениям американцев относятся скептически.

Говорят, в украинских реалиях такие знания бессмысленны. По собственной инициативе люди к врачам не пойдут и отслеживать потенциальных больных вряд ли кто-то будет. Правда, одно утверждение-таки доказали - носители первой группы крови чаще болеют язвой. Для этого есть генетические признаки, к их клеткам легче присоединяется хеликобактер, который вызывает язвенную болезнь

В целом врачи призывают не прислушиваться к сомнительным утверждениям, вести здоровый образ жизни и полноценно питаться.