Луцк празднует День города
Луцк сегодня отмечает День города.
Как передает корреспондент УНИАН, праздник начался торжественными богослужениями по этому случаю во всех храмах Луцка.
На протяжении дня запланирован ряд мероприятий, которые будут проходить в центральной части города, Луцком замке и Парке культуры и отдыха им. Леси Украинки.
Среди наиболее интересных – праздник колокольного искусства «Благовест Волыни» и фестиваль кузнечного дела и флористики «Соломенная птица», во время которого запланировано создание скульптурной композиции "Оберег искусства", а также мастер-классы по кузнечному делу и скульптуре из сена. Эти мероприятия будут проходить в замке, вход в который сегодня бесплатный.
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В сквере «Зоряный», где установлен знак с городами-побратимами Луцка, сегодня откроют еще одну стрелку – польский город «Белосток».
Кроме того, будут проходить песенные и спортивные соревнования, литературный подиум, а в парке - «Праздник цветов». На пешеходной улице города - Леси Украинки будет проводиться ярмарка изделий художественно-прикладного искусства.
Завершится праздник концертом с участием популярных групп и исполнителей.
***Луцк – один из самых древних городов Украины. Первое упоминание о Луцке найдено в Ипатьевской летописи (датирована 1085 годом). Однако археологические исследования дают основания полагать, что город возник около 1000 года.