Луцк празднует День города

Как передает корреспондент УНИАН, праздник начался торжественными богослужениями по этому случаю во всех храмах Луцка.

На протяжении дня запланирован ряд мероприятий, которые будут проходить в центральной части города, Луцком замке и Парке культуры и отдыха им. Леси Украинки.

Среди наиболее интересных – праздник колокольного искусства «Благовест Волыни» и фестиваль кузнечного дела и флористики «Соломенная птица», во время которого запланировано создание скульптурной композиции "Оберег искусства", а также мастер-классы по кузнечному делу и скульптуре из сена. Эти мероприятия будут проходить в замке, вход в который сегодня бесплатный.

По теме: В Луцке из людей выстроили символ города (фото)

В сквере «Зоряный», где установлен знак с городами-побратимами Луцка, сегодня откроют еще одну стрелку – польский город «Белосток».

Кроме того, будут проходить песенные и спортивные соревнования, литературный подиум, а в парке - «Праздник цветов». На пешеходной улице города - Леси Украинки будет проводиться ярмарка изделий художественно-прикладного искусства.

Завершится праздник концертом с участием популярных групп и исполнителей.

***Луцк – один из самых древних городов Украины. Первое упоминание о Луцке найдено в Ипатьевской летописи (датирована 1085 годом). Однако археологические исследования дают основания полагать, что город возник около 1000 года.